Стало известно, куда россияне больше всего любят ездить в отпуск
Специалисты одного из отечественных сервисов планирования путешествий определили, в какие страны граждане России чаще всего отправлялись в отпуск за прошедшие месяцы 2019 года.
Как выяснилось, самой популярной страной для путешествий россиян стала Армения. Более десяти процентов заграничных билетов в РФ были проданы на курорты именно этой страны.
На втором месте расположилась Италия – 7,9 процента. Далее идут Испания и Турция. В эти страны были проданы 6,2 и 6,3 процента заграничных билетов соответственно.
Как передает «Лента.ру», доля россиян, уезжающих отдыхать в другие страны, за последний год резко возросла. Специалисты подчеркивают, что чаще всего соотечественники любят проводить отпуск в государствах Европы и Ближнего Зарубежья.
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