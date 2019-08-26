Заключенный сбежал из итальянской тюрьмы по связанным простыням
Мужчина сбежал из тюрьмы в Неаполе по связанным простыням. Об этом сообщили итальянские полицейские.
Беглецом оказался 32-летний гражданин Польши Роберт Лисовски, который находился в заключении после убийства украинского гражданина в декабре 2018 года. Сбежавший считается довольно опасным — всем, кто его увидел, следует сразу же сообщить в экстренные службы.
Как отмечают итальянские СМИ, данный побег стал первым за 100-летнюю историю тюрьмы. На кадрах с места инцидента виден свисающий по стене пятиметрового здания белый канат. Предполагается, что Лисовски помогли другие заключенные, передает РИА Новости.
Chi è Robert Lisowski, il detenuto fuggito dal carcere di Poggioreale: ha ucciso un amico per una donna #Napoli #RobertLisowski su https://t.co/BhyfKTGEay pic.twitter.com/3YuhBtAjc7— InterNapoli.it (@InterNapoli) August 26, 2019
Читайте также: Крушение испанского военного самолета в Средиземном море показали в Сети