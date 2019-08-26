Проект «Дни святителя Луки» открылся в столичной больнице

26 августа в Городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова прошло торжественное открытие проекта «Дни святителя Луки».

Культурно-просветительский проект стартовал с выставки фотопортретов и рисунков святителя Луки. На ее открытие приехали десятки гостей. До начала церемонии все желающие могли проследить за уникальной жизнью и судьбой святителя Луки через информационные стенды, которые подготовили специально к мероприятию. Оно началось с традиционного перерезания ленточки.

Выставка расположилась на первом этаже одного из корпусов больницы. Всего в экспозиции около 20 снимков.

— Эти фотографии показывают разные эпизоды из жизни святого, — рассказал «ВМ» клирик Высоко-Петровского монастыря дьякон Роман, который провел для гостей экскурсию. — Он жил в советские годы, и в то время, когда многие снимали с себя кресты и рясы, он принял решение стать священником. Лука снискал славу не только хорошего врача, но и удивительного проповедника.

Выбор места для выставки не случаен: архиепископ Лука, которого в миру звали Валентин Войно-Ясенецкий, был знаменитым хирургом, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, профессором, доктором медицинских наук. С помощью снимков посетители увидели всю историю его долгого тернистого пути, на протяжении которого он до самого конца оставался преданным своей вере.

Гости подолгу останавливаются у каждого фото, каждого рисунка, представленного в экспозиции. В центре ее расположилась икона святителя Луки Крымского с частицей мощей святого. Она была подарена медучреждению Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. С иконой святителя Луки Крымского связаны десятки историй, когда просящие о помощи у нее чудесным образом шли на поправку. Все посетители выставки могли взять себе на память небольшую копию подаренной иконы.

Одной лишь выставкой портретов и рисунков масштабный проект не ограничится. Планируется, что на территории Городской клинической больницы пройдет закладка аллеи памяти имени святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. В программе проекта запланирована конференция и фестиваль уличного кино. Сама же выставка будет работать до 10 сентября, вход на нее свободный. Культурно-просветительский проект уже был представлен в более чем 20 регионах России, расширил границы и в сторону зарубежных стран.

— У нас есть очень хорошая идея построить храм-часовню в честь этого святителя, — отметил митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. — Хотим сделать так, чтобы в него могли приходить пациенты. Когда человек болеет, в тяжелую минуту его может укрепить только Господь.

Открытие этой выставки предваряет более важные события, которые состоятся в будущем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Шкода, главный врач ГКБ № 67 имени Ворохобова:

— Выставка необычная, впервые экспозиция проводится в стенах действующего лечебного учреждения. Но самое главное — личность святителя Луки. Это врач, богослов, художник, абсолютно многогранный человек, которому было подвластно все.

СПРАВКА

Больница № 67 была основана в 1959 году по распоряжению Исполнительного комитета Московского городского Совета трудящихся. Носит имя детского хирурга и руководителя Главного управления здравоохранения города Москвы (более 20 лет) Л. А. Ворохобова.

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