Пожарные приступили к разрезанию сгоревшей крыши Богородице-Рождественского женского монастыря
Пожарные ликвидировали возгорание на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. Об этом с места событий сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».
В тушении пожара участвовали десять единиц пожарной техники, а всего во время ЧП было задействовано 17 экипажей. Открытое горение было ликвидировано в 19:20.
Пожарные приступили к разрезанию деталей сгоревшей крыши. Здание проливают сверху донизу, так как внутри находятся деревянные перекрытия, которые могут тлеть. Электроосвещение на территории монастыря восстановлено. В некоторых местах виден небольшой открытый огонь, но его быстро тушат.
Напомним, что 26 августа на территории Богородице-Рождественского женского монастыря произошел пожар. Возгорание возникло в келейном корпусе. Площадь пожара составляла 400 квадратных метров.
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