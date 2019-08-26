После завершения фестиваля «Цветочный джем» растения передадут городским паркам

Там же сообщили, что продолжается регистрация на конкурс любительских цветников. Клумбы создадут в День города — 8 сентября.

— Почти полторы тысячи площадок подготовит Москва для садоводов-любителей, — уточнили организаторы события.

А пока идет регистрация, можно посетить сады, созданные в рамках конкурса. По просьбам гостей фестиваля для них организовали специальные экскурсии по садам конкурса «Цветочный джем».

Это трехчасовые прогулки, на которых расскажут не только о самих садах, они также станут отправными точками для разговоров о тех местах в Москве, где они растут.

Кроме того, все желающие могут присоединиться к экскурсиям по бульварам, садам и паркам, узнать историю растительного мира столицы, о растительных мотивах в архитектуре и творчестве писателей и поэтов, живших в Москве, и многом другом. Познавательные прогулки стартуют с площадки фестиваля, находящейся по адресу: Новый Арбат, 13, по четыре раза в день — в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Гуляя по Новому Арбату, Поварской улице, Никитскому и Тверскому бульварам, ее участники узнают о том, как в этих землях исчезали дремучие хвойные леса, как появлялись невиданные ранее фруктовые сады и цветы и как сейчас взаимодействуют парки, бульвары и скверы с тканью города. Так, сегодня на экскурсии «Садовое кольцо — новая веха Скородома» горожане увидят легендарную улицу такой, какой она была несколько веков назад — местом народных гуляний с балаганами, каруселями; посмотрят на дом-коммуну, вдохновивший Ле Корбюзье на создание современных городов, и узнают множество других любопытных фактов.

В программе 28 августа — прогулки по Александровскому саду, Гоголевскому бульвару и арбатским дворикам.

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