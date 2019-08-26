Названы самые популярные кроссоверы среди москвичей
Около 62,5 тысячи новых автомобилей сегмента SUV (спортивно-утилитарный автомобиль — прим. «ВМ») приобрели жители Москвы за семь месяцев 2019 года. Соответствующие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Отмечается, что первые строчки среди купленных моделей занимают кроссоверы. Лидером признан автомобиль Hyundai Creta. С января по июль текущего года данную марку приобрели 4565 москвичей. На втором месте расположился Volkswagen Tiguan. Его выбрали 3378 человек. Тройку замыкает Nissan Qashqai — 3121 экземпляр.
Также в рейтинг вошли Skoda Kodiaq (2687 автомобилей), Renault Kaptur (2521 автомобиль), Nissan X-Trail (2480 автомобилей), Mitsubishi Outlander (2471), KIA Sportage (2287), Toyota RAV4 (1941) и Mazda CX-5 (1889), сообщается на сайте агентства.
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