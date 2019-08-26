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Если завтра война: военный эксперт Виктор Мураховский советует не бояться будущего

Александр Хохлов
• 22:06 • 26 августа 2019
Военный аналитик Виктор Мураховский 
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Военный аналитик Виктор Мураховский 
Фото: Официальная страница Виктора Мураховского в Facebook
26 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны приступило к подготовке симметричного ответа США в связи с выходом из ДРСМД и испытаниями Штатами ракеты средней дальности. Тем временем в августе прошла годовщина атомных бомбардировок американцами Хиросимы и Нагасаки. Есть ли гарантия, что подобная трагедия не повторится? Об этом «Вечерняя Москва» расспросила ведущего российского военного аналитика Виктора Мураховского.

Doomsday Clock («часы Судного дня») символически определяют напряженность международной обстановки. Запущенный в 1947 году создателями первой атомной бомбы США проект гипотетически оценивает вероятность начала ядерной войны. Полночь — это момент мировой ядерной катастрофы. Изображение часов, показывающих приближение конца человеческой цивилизации, публикуется в журнале Bulletin of Atomic Scientists. В 2018-м стрелка застыла в двух минутах от 00:00 и пока стоит на месте. Но в 2019-м США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Игнорировать сложившееся положение дел в России не стали: мы тоже вышли из ДРСМД. А в США начали говорить и о возможном выходе из рамок Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)... Насколько сегодня мир близок к ядерному апокалипсису?

Часы лгут

— Виктор Иванович, стрелки «часов Судного дня» замерли у опасной черты. Качнут ли их крах ДРСМД и возможное непродление американцами действия СНВ-3?

— Ядерный апокалипсис — он только в мозгах составителей этого, как сейчас модно говорить, хайпового проекта. Никакого отношения к реальности он не имеет. Планы применения вооруженных сил и собственно ядерных арсеналов у всех государств, обладающих самым разрушительным оружием современности и средствами его доставки, никак с Doomsday Clock не коррелируются. Наоборот, сегодня уровень ядерной опасности и вообще вооруженного противостояния на порядок меньше, чем в годы холодной войны.

В 1970–1980 годах в Европе были развернуты полностью укомплектованные личным составом и вооружениями миллионные группировки войск, оснащенные — от полка и дивизии — тактическим ядерным оружием. Войска западного и советского блоков были готовы вступить в войну в течение суток. Сейчас подобного и близко нет.

Что касается стратегических ядерных вооружений, их количество — как по носителям, так и по ядерным боезарядам — со времен холодной войны сократилось радикально. Согласно заключенному с США уже не СССР, а Россией договору СНВ-3, стороны имеют по 750 развернутых носителей и 1550 ядерных боевых частей.

— Этот паритет обеспечивает безопасность России?

— Безусловно. Наличие ядерного оружия и средств его доставки на территорию противника — гарант того, что на страну не нападут.

— Но США в одностороннем порядке выходят из одного стратегического соглашения с нами за другим. Вслед за с договором по ПРО американцы теперь вышли из ДРСМД, а недавно советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что возможен выход его страны и из рамок СНВ-3. Если это произойдет, нам стоит наращивать ядерный арсенал?

— В этом нет необходимости. Посмотрите, что было у американцев с Северной Кореей, какие грозные заявления звучали из Вашингтона, к берегам маленькой страны выдвигались авианосцы Военно-морских сил (ВМС) США. И ничего. Все началось словесным шумом и им же закончилось. Потому что страшно: вдруг у северных корейцев есть ядерное оружие, вдруг хоть один боезаряд долетит до баз американских войск в Южной Корее. Пентагон так и не смог предоставить Дональду Трампу план действий, который бы на сто процентов гарантировал блокирование угрозы ядерного удара со стороны Пхеньяна.

У России есть мощный ядерный арсенал, есть его носители. Среди политиков ядерных держав в мире нет самоубийц, готовых напасть на нашу страну. Ответ будет страшным. Поэтому не надо паниковать: «часы Судного дня» идут неправильно.

ДРСМД умер, и забудьте о нем

— В США 18 августа испытали новую крылатую ракету, созданную, очевидно, задолго до прекращения действия ДРСМД. Чем России грозит развал этого соглашения?

— Выход Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с военно-технической точки зрения для нас абсолютно некатастрофичен. Это соглашение заключалось в иной политической ситуации, с тех пор появились новые виды и классы оружия. К тому же и у американцев, и у нас есть не подпадающие под действие ДРСМД крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Это те же ракеты средней и меньшей дальности.

После расширения блока НАТО, его подхода к границам России зайдет эсминец США, например, в территориальные воды Латвии или Эстонии, и это прямая угроза для Санкт-Петербурга, да и для Москвы. Не меньшая, а большая, чем если бы их наземные комплексы стояли в Польше: подлетное время до Питера — 10–15 минут! Но и у нас есть корабли с крылатыми «Калибрами», которые прекрасно себя показали при ударах из акватории Каспийского моря по террористам в Сирии. Поэтому не только для США, но и для России смысл ДРСМД, который прежде снижал угрозу внезапного удара ракетами средней дальности, утрачен полностью.

Наша страна готова к парированию возникшей угрозы. Президент России Владимир Путин сделал несколько заявлений: если США завершат разработку и приступят к производству ударных систем такого класса, Россия будет вынуждена поступить аналогично. Самый простой и действенный путь: мы «осухопутим» свои морские «Калибры», и они встанут напротив американских ракет. Здесь уже Европа должна бить во все колокола: ей присутствие на своей территории таких «подарков» от США совсем не нужно.

— Но пока в Европе критикуют Россию. Ангела Меркель недавно вновь обвинила в развале ДРСМД нас, вспомнив о пресловутой ракете 9М729...

— Американцы не предоставили ни одного факта нарушения российской стороной ДРСМД. Налицо только громкие слова в медийной сфере. Наше Минобороны показало ракету 9М729: смотрите, изучайте, доказывайте, если сможете, что она нарушает договор. Нет, уперлись.

9М729 — это только формальный повод для США, чтобы выйти из ДРСМД. Кстати, и к семейству ракет «Калибр» она не имеет никакого отношения. Собственно, и выход американцев из договора к России имеет только опосредованное отношение.

— Это как?

— Америку волнует Китай. Его растущая экономическая и военная мощь, его ракеты средней и меньшей дальности — а это до 80 процентов ракетного арсенала КНР. Тысячи китайских высокоточных ракет способны атаковать военные базы на территории союзных США стран Азии, они способны нанести удар и по самой Америке — по Аляске и Гуаму. Но, уверен, что больше всего руководство Пентагона беспокоит факт, что РСМД КНР могут уничтожать корабли ВМС США в море.

— В чем здесь проблема?

— США делают ставку на заморские операции. Главный вектор их политики направлен на проецирование силы на весь мир. Финансирование заморских операций идет отдельной строкой в военном бюджете Америки, под них строятся корабли, склады. ВМС США — грозная сила, способная если не уничтожить, то серьезно разрушить инфраструктуру даже крупной страны с сильной армией. Передовой эшелон — это 12 мощных авианосных ударных групп (АУГ) и 11 амфибийно-десантных групп (АДГ).

Но теперь доминированию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе стал серьезным образом грозить Китай. И новая «американская трагедия» в том, что Китай отвергнет все их попытки ввести ограничения как для его стратегических наступательных вооружений, так и для ракет средней и меньшей дальности.

Потенциальные горячие точки

— Поэтому глава Пентагона Марк Эспер на следующий же день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии?

— Да. Самая потенциально опасная горячая точка в мире может «вызреть» в Южно-Китайском море. Там проходит главная торговая дорога современности, миллионами тонн и баррелей идут грузы на США, Китай, Японию, Индию.

Там сплелось множество интересов мировых и региональных стран, и кто будет доминировать в этом районе, тому и достанутся главные дивиденды мировой экономики. Поэтому там происходит наращивание военной мощи.

— Аналитики из Сиднейского университета в Австралии только что опубликовали доклад, в котором сделан вывод: США потеряли превосходство в западной части Тихого океана и не способны противостоять Китаю. Якобы китайцы уже разместили в регионе 1500 баллистических ракет малой дальности и 450 — средней дальности...

— Самые большие группировки войск и сил флота США сегодня также находятся в АТР: трафик в этом районе необходимо охранять и защищать.

— России что-либо угрожает в этой ситуации?

— Предпринимаемые Пекином действия направлены только против Вашингтона. Китай вообще не заинтересован в наращивании военных сил в сторону России. Вектор его геостратегических интересов направлен на Южно-Китайское море и еще дальше — на весь Тихий океан.  А нам самим становится все более важным трафик в Арктике, по Северному морскому пути. По большому счету для России возможный конфликт в АТР — это не наше дело. Политически мы будем и дальше поддерживать союзный нам Китай, а военное вмешательство с нашей стороны исключено.

— Смогут ли США одновременно сдерживать Китай в АТР, если все же решатся на войну с Ираном?

— Не будут они воевать с Ираном. Продолжится политическое давление, санкции жестокие введут, но вооруженного конфликта не будет. Это потребует много усилий — военных, финансовых. Современная война — она же не по щелчку пальцами президента начинается. Чтобы стянуть силы и средства вторжения и собрать спутниковую группировку над страной-жертвой, требуется 3–4 месяца, и сделать это незаметно не получится. Когда самолеты США, Великобритании и Франции собирались провести бомбардировку инфраструктуры в Сирии, я узнал об этом за несколько дней из совершенно открытых источников. Есть множество интернет-сервисов, которые показывают перемещение воздушных судов и кораблей, собрав данные по которым, можно сделать выводы о намечающейся военной активности в каком-либо регионе мира. Сегодня никто на Иран нападать не собирается.

— А на Венесуэлу?

— То же самое.

— Может ли стать полем битвы Украина?

— Американцы не будут умирать за Украину. И никто из европейцев тоже. Ни при каких обстоятельствах.

Нас пугать бесполезно

— Виктор Иванович, подводя итоги, есть ли у нас поводы бояться близкой войны?

— Нет. Нынешний милитаристский психоз в мировых СМИ — это большей частью голая пропаганда. Во всем мире идет борьба за военные бюджеты. Самое простое в этом деле — кричать во все горло, как силен вероятный противник и как слабы против него оказываемся мы. Больше всего такая истерия сейчас нагнетается в США.

— Но если сравнить, например, американский военный бюджет с нашим, то кричать должны у нас...

— Величина военного бюджета никогда напрямую не конвертируется в военную мощь. Смогли США, вложив очень большие средства, победить Вьетнам? Нет. Возможно ли считать победной их военную кампанию в Ираке? Нет. Там американские солдаты сидят в глухой обороне на своих базах. И почему богатая Америка никак не может разгромить оборванцев из «Талибана» (запрещенная в РФ организация — прим. «ВМ») в Афганистане? Не все решают деньги.

Что касается России. Угрозы ядерной войны сегодня не существует: все в мире знают, каким может быть ответ. Составом вооруженных сил мирного времени страна может отразить любую агрессию, откуда бы она ни исходила. Россия научилась находить асимметричные ответы на угрозы. Последние по времени появления оружейные новинки — «Авангард», «Посейдон», «Буревестник», «Кинжал» — другие промышленно развитые страны мира смогут «клонировать» у себя только через 5–10 лет. За это время в России появятся новые вооружения: наш оборонно-промышленный комплекс имеет оружейный задел на десятилетия вперед.

Поэтому мой совет: не обращайте внимания ни на какие угрозы. Нас пытаются запугать, но мы же народ бесстрашный.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент РФ:  

— Что касается ракет средней и меньшей дальности, то я уже заявлял об этом и хочу сказать еще раз: мы берем на себя обязательства в одностороннем порядке. Если такие ударные комплексы будут производиться Соединенными Штатами, мы тоже будем это делать. Но мы не будем их размещать в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода.

Безансон (Франция), 19 августа 2019 года.

Что пишут

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению на Земле десятилетней темной и холодной зимы. Такие выводы сделали ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований и Колорадского университета в Боулдере.

Согласно исследованию, пожары, вызванные масштабным применением ядерного оружия, выбросят в атмосферу 147 миллионов тонн сажи, которая, распространившись стратосферными ветрами по всему земному шару, заслонит солнечный свет.

Наличие завесы из сажи приведет к падению температуры воздуха на восемь градусов по Цельсию. Для того чтобы показатели освещенности у поверхности Земли вернулись к нормальному уровню, потребуется порядка 10 лет.

«Полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решит ее провести, — пишут исследователи, — и будет иметь катастрофические последствия для всего мира».

Статистика

В августе 2019 года были опубликованы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно им, свыше 52 процентов опрошенных граждан России заявили, что в той или иной степени опасаются ядерной войны. По данным исследования, 33 процента респондентов «испытывают некоторое беспокойство» по поводу наступления ядерной войны, еще 14 процентов сильно тревожатся по этому поводу, а 5 процентов «испытывают постоянный страх». Угрозу, связанную с использованием атомного оружия, для России в наибольшей степени представляют США: так считают 60 процентов россиян.

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