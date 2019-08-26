Борьба за голоса избирателей активизируется на территории округов

До выборов в Мосгордуму остается меньше двух недель. Политологи уверены: именно в последние дни в столице развернется самая горячая борьба между кандидатами, особенно в округах, где есть несколько сильных политиков.

Для участия в выборах за регистрировано 234 канди дата: 62 самовыдвиженца и 172 представителя партии. Отказов почти вдвое меньше, чем на прошлых выборах в Мосгордуму — в 2014 году отказали 107 претендентам. В подписях 13 незарегистрированных кандидатов были обнаружены почти 10 тысяч «призраков» — несуществующих избирателей. — 9764 подписи — это почти окружной районный центр. Лидеры: Яшин — 185, Соболь — 268, дальше старший Гудков отличился — 1051, Соловьев — 1791. Лидер — Бабушкин с большой фантазией — 2845, — сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Подпись покойного человека вряд ли можно оправдать банальной ошибкой. Зато ее можно объяснить использованием старой базы данных. Несмотря на то, что все внимание в последние недели было приковано к проходившим в столице несанкционированным акциям, в округах все это время шла избирательная кампания. По мнению политолога Дмитрия Бадовского, в ближайшие дни кандидаты должны максимально активизироваться.

— В последние две недели интерес к выборам повысится за счет того, что активизируются партии. Кроме того, заканчивается летний сезон, многие возвращаются из отпусков, — считает политолог.

По словам Бадовского, примерно в половине избирательных округов есть «политические тяжеловесы», оставляющие мало шансов конкурентам. В другой половине борьба будет идти до последнего, и очень многое будет зависеть, кто на финише кампании сможет лучше мобилизовать своих избирателей.

— Выборы — это всегда такая история, когда кто-то подает иски, старается привлечь к себе внимание. Но в этом смысле сейчас ситуация спокойная, — подчеркнул Бадовский.

Действительно, если незарегистрированные кандидаты пытаются раскачать лодку, то зарегистрированные, в том числе оппозиционные, не высказывают никаких недовольств, не заявляют о давлении на них со стороны провластных структур.

— Есть закон, который достаточно точно описывает, что можно и что нельзя делать в ходе избирательной кампании. И кандидатам мы помогаем в этих ситуациях разбираться. Мы надеемся, что не будет массового «вброса» каких-либо заказных материалов друг на друга или обвинений в каких-то нарушениях, — сказал зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Читайте также: Сбор подписей стоит модернизировать