Новое дорожное кольцо Москвы: пять лет до старта

Еще несколько лет назад обеспеченность Москвы дорогами серьезно отставала от общемировых показателей. В то же время количество автомобилей в российском мегаполисе неуклонно росло: от 200 до 300 тысяч машин прибавлялось ежегодно. Как итог — столица к 2010 году встала в большую пробку.

Проблему начали кардинально решать в 2011-м, когда был утвержден большой проект по реконструкции вылетных магистралей. Тогда масштабное строительство развернулось на трудных участках Московской кольцевой автодороги.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед строителями задачу: старые развязки, спроектированные по типу клеверных листов, реконструировать в современные развязки с направленными съездами, — говорит руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Последние были призваны избавить МКАД от заторов, причиной которых становилось застревание автомобильных потоков в узких местах, получивших название «бутылочных горлышек».

Результатом усилий строителей стало то, что Московская кольцевая дорога после модернизации 14 развязок поехала быстрее! Ежегодно аналитики фиксируют увеличение средней скорости в часы пик на кольцевой дороге.

Реконструкция развязок — только первый шаг на пути устранения накопившихся транспортных проблем Москвы. Городские власти приняли решение о создании большого хордового кольца.

— В ближайшие пять лет Москва получит три новые хорды и рокаду общей протяженностью около 100 километров, а также 175 искусственных сооружений, — рассказал Андрей Бочкарев.

Новое дорожное кольцо состоит из четырех магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады. Первая трасса, связывающая сразу несколько районов столицы, практически готова.

— Северо-Западная хорда является новой скоростной магистралью, которая проходит через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее — до Мичуринского проспекта, — отметил Андрей Бочкарев. — Протяженность хорды составляет около 20 километров.

Трасса соединяет Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.

Карамышевский мост будет сдан к концу 2019 года. Это последний участок строительства Северо-Западной хорды Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Автомобилисты уже оценили удобство новой магистрали: например, в районе Дмитровского шоссе организован съезд с Северо-Западной на Северо-Восточную хорду. Это позволяет быстро добраться до аэропорта Шереметьево или оперативно выехать в сторону Ярославского шоссе.

— Ввод Северо-Западной хорды позволил снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо, МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Пробег автомобилей при поездках между соседними районами сократился примерно на десять процентов.

— В настоящее время завершены работы по формированию основного хода Северо-Западной хорды, — отметил глава столичного Департамента строительства. — Позади сложнейшая реконструкция Большой Академической улицы, Дмитровского, Аминьевского и участка Ленинградского шоссе, а также ряда крупных улиц. Сложнейшим искусственным сооружением стал Алабяно-Балтийский тоннель, который вводили в эксплуатацию в два этапа.

По словам Андрея Бочкарева, в работе остается всего несколько элементов Северо-Западной хорды. Завершается строительство балочного моста через шлюз № 9 Канала имени Москвы, реконструкция улиц Народного Ополчения и Нижние Мневники и транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги с улицей Генерала Дорохова.

— Строительство балочного моста вышло на финишную прямую и будет завершено через несколько месяцев. После окончания всех работ можно будет сказать, что Москва получила новую скоростную магистраль, которая связывает север и запад города, — добавил Андрей Бочкарев.

В мегаполисе развернуто строительство и другой хорды — Северо-Восточной. Эта магистраль свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток. Она пройдет от новой трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки — Люберцы) и соединит крупные автомобильные магистрали — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

— С запуском этой хорды также снизится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо в восточном секторе столицы, сократится общегородской пробег на 40 тысяч машин в час, улучшится экологическая ситуация в районах Богородский, Сокольники и Басманный, — подчеркнул Андрей Бочкарев. — Кроме того, хорда обеспечит транспортное обслуживание реорганизуемых промзон на востоке и юго-востоке столицы и позволит создать дополнительные въезды-выезды из города на федеральные автотрассы.

В настоящее время готовы шесть из восьми участков Северо-Восточной хорды, ведется проектирование еще двух — от Открытого до Ярославского шоссе и от Ярославского до Дмитровского шоссе.

— Общая длина дорог Северо-Восточной хорды составит 35 километров. Магистраль будет готова в 2021 году, — заявил Андрей Бочкарев.

Третья в составе кольца — Юго-Восточная хорда пересечет самые загруженные дороги Москвы: Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе. Она пройдет через 10 районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово.

— Протяженность Юго-Восточной хорды на отрезке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит около 36 километров, из которых 11 приходится на уже существующие участки дорог, — отметил Андрей Бочкарев. — Все участки трассы находятся в стадии проектирования.

Замкнет хордовое кольцо Южная рокада. Она соединит между собой крупные автомобильные магистрали города — МКАД, Кутузовский, Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

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