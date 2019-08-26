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Эксперты обсудили ситуацию на столичных дорогах

Никита Миронов
• 17:14 • 26 августа 2019
Многоуровневая развязка на пересечении МКАД и Ленинградского шоссе
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Многоуровневая развязка на пересечении МКАД и Ленинградского шоссе
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
В пробках московские водители проводят ежедневно в среднем 91 час, подсчитали специалисты компании INRIX. Что нужно для того, чтобы город поехал быстрее?

Эту проблему обсуждали эксперты — участники круглого стола, который прошел в эфире сетевого вещания «Вечерки».

Пешеходы стали главнее Почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский пояснил:

— Меня с детства учили, что бороться с пробками можно расширением существующих дорог и строительством новых. А что у нас происходит? Дороги не расширяются, а сужаются, количество полос уменьшается. Мы видим только необоснованное расширение тротуаров. Раньше едешь по центру: на улице два ряда. В одном машины стоят. Сейчас едешь — уже один ряд. И просто гигантский тротуар. Автомобилисты негодуют! Получается парадокс: с одной стороны, мы строим новые дороги, тоннели и эстакады. С другой стороны — сужаем то, что есть. В сочетании с тем, что у нас увеличиваются штрафы и количество камер, идет навязывание ОСАГО, мы видим, что автомобилистов ущемляют.

Норайр Блудян, директор и председатель правления «Транспортной ассоциации Московской агломерации», член Общественного совета Министерства транспорта РФ, не считает, что Москва автомобилистов ущемляет:

— Просто пешеходам и пассажирам общественного транспорта отдается преимущество. Современный мегаполис так устроен, что всем угодить нельзя и нужно делать ставку либо на личный транспорт, либо на общественный. Москва, что совершенно логично, сделала ставку на общественный, поскольку его провозная способность несопоставимо выше. К тому же нам нужно думать об экологии. Ведь транспорт дает свыше 90 процентов всех выбросов в атмосферу. И чем больше его будет, чем активнее он станет ездить, тем хуже в Москве будет воздух. Поэтому, конечно, отдавать приоритет личному транспорту никак нельзя.

Норайр Оганесович пояснил, что Москва и область сейчас готовят настоящую революцию в сфере общественного транспорта — запуск МЦД, Московских центральных диаметров.

— Первый диаметр — «Одинцово — Лобня» начнет действовать уже в ноябре-декабре. Второй — «Нахабино — Подольск» — в начале следующего года, — пояснил эксперт. — Это будут не просто магистрали. По сути, область и некоторые районы Москвы получат наземное метро. Что крайне важно, оно будет соединено с обычным метро, МЦК, платформами пригородных электричек и всеми видами наземного городского пассажирского транспорта.

По мнению экспертов, МЦД станут хорошей альтернативой личному автомобилю.

— Практически все «медленные» трассы, которые назвал ЦОДД, — это так называемые вылетные магистрали, — пояснил урбанист Григорий Мельник. — Если посмотреть на номера машин, которые едут по ним утром и вечером, сразу можно понять: огромное число водителей — жители Подмосковья, — пояснил эксперт. — Почему они едут на личных автомобилях? Главная причина — электрички неудобны. Они ходят значительно реже, чем метро. А днем могут не ходить совсем, потому что у железнодорожников так называемые окна. К тому же они не очень комфортны, и, что самое неприятное, в часы пик в них очень тесно. Вот житель, скажем, Долгопрудного и думает: зачем я буду сначала ждать электричку, а потом толкаться в ней стоя, если можно поехать на машине? Да, это тоже толкаться в пробках, это намного дороже, зато хотя бы с комфортом. И он садится в автомобиль. Результат — дикие пробки на вылетных магистралях, ведь москвичи из спальных районов тоже едут по ним.

МЦД, по мнению эксперта, число автомобилей из Подмосковья способны резко снизить.

— Во-первых, электрички будут ходить значительно чаще. В часы пик — через каждые 5–6 минут. А значит, ждать на платформе не придется, да и в самих вагонах будет свободнее, — пояснил Мельник. — Во-вторых, по Московским диаметрам будут ходить «Иволги» — комфортные поезда европейского уровня. Мягкие кресла, кондиционеры, туалеты, зарядки для телефонов, охрана… Все, кто ездил в МЦК, уже успели оценить высокий уровень комфорта. В-третьих, поезда по МЦД будут ходить быстрее нынешних электричек и, уж совершенно точно, в несколько раз быстрее потока автомобилей. В-четвертых, режим работы диаметров будет таким же, как у метро: с 5:30 до часа ночи. Таким образом, у подмосковных автовладельцев, работающих в Москве, появится не умозрительная, а вполне реальная альтернатива поездке на машине. Доехать на «Иволге» будет точно быстрее и дешевле, чем на автомобиле, и почти наверняка с сопоставимым автомобильному уровнем комфорта. 

С 2019 по 2025 год планируется ввести еще несколько МЦД. А значит, шансы на разгрузку вылетных магистралей, по мнению экспертов, достаточно высокие.

Григорий Мельник, впрочем, считает, что все не так просто.

— Давайте признаем: МЦД — это уже не электрички. Это наземное метро. А возле всех станций метро земля моментально раскупается под застройку. Что будут строить в Московской области рядом с платформами? Офисы? Сильно сомневаюсь, — рассуждает эксперт. — Деловая активность в Подмосковье довольно низкая. Строить будут прежде всего жилье.

Москвичи осматривают макет поезда «Иволга», который поедет по МЦД Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

И его, имеющее высокую транспортную доступность, будут моментально раскупать! Это значит, что население области, и без того растущее, будет расти еще активнее. И работать это население будет в основном в Москве. Не нужно считать, что мы построим МЦД, и все транспортные проблемы решим. Диаметры — лишь один из способов решения проблемы пробок. А их должно быть много.

Между частным и общим Илья Зотов, член Общественного совета при федеральной службе по надзору в сфере транспорта, председатель Общероссийского объединения пассажиров, пояснил:

— Любая стратегия транспортного развития города заключается в выборе приоритета. Развилка тут простая: мы ставим либо на общественный транспорт, либо на личный автомобиль — третьего не дано. Москва сделала выбор, как и десятки других современных мегаполисов, — общественный транспорт. Да, строятся МЦД и метро. Да, появляются новые маршруты «Магистраль». Но мы забываем о другом важнейшем достижении — скорости городского наземного транспорта. Только за прошедший год она выросла на 15 процентов. Это очень много! Но эту скорость общественный транспорт забрал у личного.

Григорий Мельник считает, что по-другому и быть не может.

— Чем больше выделенок для автобусов, тем меньше полос для частных автомобилей. И это справедливо. Потому что автобус занимает на дороге столько же места, сколько 3–4 легковушки. Но при этом перевозит людей в десятки раз больше, чем они. Так кому отдавать предпочтение? Меньшинству или большинству? Ответ, мне кажется, очевиден.

По мнению эксперта, власти Москвы пытаются учесть и интересы автомобилистов.

— Каждый год в городе строятся около 100 километров новых дорог и очень удобные развязки. Строятся хорды. То есть говорить о том, что автовладельцев «зажимают» и «обижают», я бы не стал, — пояснил Мельник.

Илья Зотов добавляет, что сейчас в Москве развиваются альтернативные виды личного транспорта. Например — велосипеды и электросамокаты. Огромным успехом пользуется услуга каршеринга.

— И сейчас таких москвичей очень много. До метро они добираются не на машине и даже не на автобусе, а на электросамокате. Из аэропорта едут на автомобиле, взятом в аренду. Или берут такси, поездки на котором стоят относительно недорого, — рассуждает Зотов. — Таким образом, для огромного числа людей сама необходимость в личном автомобиле отпадает. Он становится ненужным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики:

— Сейчас в Москве на тысячу жителей приходится свыше 400 автомобилей. Между тем сама планировка города такова, что нужно примерно 150–180, иначе ездить крайне некомфортно — что мы все сейчас и видим. Будет ли Москва со временем от автомобилей избавляться? Без сомнения. Своим студентам я привожу классический пример — Милан. В 1990 году там на тысячу жителей приходилось около 700 автомобилей — это практически американский уровень. И город превратился в ад. Все забито машинами, жуткие пробки… Сейчас, в 2019 году, в Милане уже 500 машин на тысячу жителей. А через несколько лет, как считают эксперты, станет 300–350.

Почему в Москве число автомобилей сейчас увеличивается? Потому что наша страна переживает пионерный этап автомобилизации, который в Штатах начался в первой четверти прошлого века, а в Западной Европе — после Второй мировой. Мы, как когдато американцы и европейцы, покупаем машину не потому, что она нам нужна, а потому, что это престижно. Машина просто должна быть. Но логика развития мегаполиса — обратная. Мегаполис, тем более с московской планировкой, где дорог всегда не будет хватать, машины будет выдавливать.

КСТАТИ  

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) назвал самые медленные магистрали столицы. Ими оказались проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе, Садовое кольцо, а также Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты. Количество машин, которые проезжают здесь, значительно превышает пропускную способность магистралей. Как уточнили в ЦОДД, чтобы избежать серьезных заторов на дороге, следует придерживаться следующего графика движения по данным направлениям: утром выезжать в центр до 7:30, а вечером в область — после окончания часа пик.  

13:24 30 июля 2019

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Видео: Вечерняя Москва

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Многоуровневая развязка на пересечении МКАД и Ленинградского шоссе
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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