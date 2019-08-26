Автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российским автомобилистам станет доступна возможность обжалования штрафов за нарушение правил дорожного движения в режиме онлайн. Сейчас для этого требуется посещение Госавтоинспекции. Об этом рассказал заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин.
Кроме того, дистанционно можно будет вернуть деньги, взысканные за неправомерно назначенный штраф.
Планируется, что новый сервис будет запущен в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году. Для того, чтобы воспользоваться им, потребуется дать согласие на получение электронных заказных писем. Среди других возможностей сервиса — обращение не только в ГИБДД, но и к операторам парковок.
В письме, которое будет приходить при использовании услуги, будут указаны все подробности и снимки нарушения. К заявлению можно будет прикрепить необходимые документы, которые подтверждают неправомерность наказания, передает издание «Известия».
Читайте также: Сотрудники ГИБДД рассказали, как установить нестандартный госномер на автомобиль