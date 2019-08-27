Максим Орешкин назвал строительство одним из возможных драйверов роста ВВП в 2019 году

Одними из драйверов роста российской экономики в 2019 году может стать сектор недвижимости и строительства. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

— Это тот сектор, который в основном в последние годы отъедал у экономического роста, начиная со следующего года, особенно в 2021-м году, мы видим очень большой позитивный эффект, подчеркнул министр.

По его словам, в следующем году ожидается снижение вклада потребительского сектора по причине отсутствия поддержки спроса потребительским кредитом. При этом Максим Орешкин добавил, что за счет снижения ключевой ставки ЦБ будут снижаться также ставки по ипотеке. В частности, показатель рефинансирования ипотеки может оказаться даже больше ожидаемого, передает РИА Новости.

Ранее Максим Орешкин сообщил о том, что Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2020 году. Он снизился с двух до 1,7 процента.

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