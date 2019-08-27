Полиция Барселоны раздала почти 200 комплектов вещей для тех, чью одежду украли на пляже
Полиция в Барселоне с начала летнего сезона, стартовавшего 27 мая, раздала почти 200 комплектов одежды для тех, кто после купания обнаружил пропажу своих вещей на пляже. Это уже третий год, когда реализуется данная инициатива.
Комплект, предоставляемый пострадавшим от кражи личных вещей, включает вещи, необходимые для возвращения домой. В него входят футболка с городским логотипом, шорты, шлепанцы и билет на метро. Уточняется, что с начала сезона было роздано 174 таких комплектов для купающихся и загорающих на пляжах.
Сообщается, что ежегодно полиция предоставляет пострадавшим от краж все больше комплектов. По состоянию на конец прошлой недели на самом популярном пляже Барселоны было зарегистрировано 853 сообщений о кражах, передает The Guardian.
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