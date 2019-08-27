Минтранс сообщил о задолженности грузинских авиакомпании в один миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов. Соответствующей информацией поделилась директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
В конце июня общая задолженность грузинской стороны составляла 792,5 тысячи долларов и 592,3 тысячи рублей. При этом сумма не учитывала накопившиеся пени.
— По состоянию на сегодня сумма задолженности составляет порядка 1 миллиона долларов, — сообщила Светлана Петрова.
Вопрос по урегулированию долга за аэронавигационное обслуживание был рассмотрен еще 10 лет назад. Тем не менее, платежи по графику не осуществляются с 2008 года, передает РИА Новости.
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