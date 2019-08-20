Экс-журналист «Рустави 2» отказался извиняться за брань в адрес Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния заявил, что не намерен приносить извинения за свои резкие высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина.
По словам Габунии, он не собирается извиняться за свои действия, хотя и признает, что высказался резко — однако речь идет о выражении собственного мнения.
Журналист также заявил, что будет вести политическую передачу на другом канале — «Мтавари архи», созданном бывшим генеральным директором «Рустави 2» Никой Гварамией, пишет РИА Новости.
В начале июля 2019 года Георгий Габуния начал выпуск своей авторской программы с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина и его семьи. Журналиста отстранили от работы, а президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не идти на поводу у радикально настроенных сил республики.
Владимир Путин, комментируя случившееся, отказался принимать Габунию всерьез, отметив, что «много чести — возбуждать против таких уголовные дела».
20 августа новый генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия объявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Кого обидел Габуния
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Александра Никонова:
Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе, чтобы прославиться в веках и, черт возьми, прославился! Грузинский журналист Георгий Габуния стал известным благодаря тому, что… А благодаря чему, кстати? Думаете, благодаря тому, что в прямом эфире выматерил Путина? Ничего подобного! (далее...)