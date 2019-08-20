Журналист Армен Гаспарян: Габуния после увольнения отправится на Украину

Решение об увольнении с телеканала «Рустави 2» грузинского журналиста Георгия Габунии, который оскорбил президента РФ Владимира Путина, является предсказуемым, однако, пока не будет вынесена соответственная оценка его поступку со стороны властей Грузии и руководства телеканала, этот вопрос нельзя считать закрытым, заявил «Вечерней Москве» журналист и писатель Армен Гаспарян.

— Почему так затянули с его увольнением?

— Его не могли физически снять с должности раньше: обычно с середины июля до почти конца августа телевизионщики уходят в отпуск в преддверии нового сезона, а уволить человека в момент отпуска нельзя. Он его отгулял, и тогда уже последовало увольнение. Я это предсказывал, еще только-только когда появились первые новости из-за этого инцидента в июне, что он будет уволен перед началом нового сезона, не раньше.

— Каковы последствия его выходки?

— Понятно, что он нанес очень серьезные репутационные потери даже не самому каналу, который вообще-то является банкротом и выставлен на продажу, — он нанес огромные репутационные потери самой Грузии.

— Какое, по-вашему, будущее его ждет?

— Не станет новостью, если этот «удивительный человек» сейчас отправится на Украину, потому что именно там находится его предыдущий начальник Ники Гварания, и будет устроен на каком-нибудь из местных телеканалов как жертва «путинской агрессии», «атмосферы ненависти» и так далее. Понятное дело, что не уволить Габунию они не могли, но проблема в том, что, уволив его, они не обнуляют эту историю абсолютно. Потому что претензии к телеканалу, к правительству Грузии никуда не делись. Просили ведь не просто уволить этого человека, а дать нормальную оценку произошедшему. Действий не последовало. А это значит, что тему не закроют до тех пор, пока руководство «Рустави 2» и самой Грузии не назовет вещи своими именами. Диалог между странами очень сложно будет начать конструктивный.

— Как вы можете охарактеризовать поступок и личность Георгия Габунии?

— Я бы пробил ему в голову. И не только я. А еще мой друг и соведущий Гия Саралидзе, который является этническим грузином. И многие комментарии Гии Тамазовича об этом персонаже я не могу просто вам воспроизвести, потому что, несмотря на всю эпоху гласности, это не для печати.

— Вам лично приходилось называть, например, какого-то деятеля нецензурными словами публично?

— Я человек старой школы, и тогда учили, что гнев есть кратковременное безумие, и всегда можно найти красивые литературные синонимы для описания твоего отношения. Если угодно из русской классики. У нас, слава Богу, и Гоголь, и Салтыков-Щедрин, и Островский, и Чехов написали столько всего, что можно использовать и чего мне хватит до конца моей радийной карьеры. Я вообще не позволяю себе ни в эфире, ни в социальных сетях использовать ненормативную лексику. Это мое четкое правило — я ему всегда следовал и следовать буду.

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