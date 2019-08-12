Новый владелец скандального телеканала «Рустави 2» выставил его на продажу

Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши объявил о ее продаже. Причиной стали накопившиеся многомилионные долги. Об этом сообщается в заявлении главы организации, опубликованном на сайте.

Так, по словам Халваши, «Рустави 2» задолжал 70 миллионов лари (порядка 24 миллионов долларов). Из них 27 миллионов лари (около девяти миллионов долларов) — долг перед государством.

Новый владелец канала также заявил, что бывший гендиректор Ника Гварамия начал банкротить организацию сразу после того, как Халваши заявил о своих правах на нее. В связи с тем, что текущие финансовые возможности не позволяют вывести телекомпанию из кризиса, было решено продать ее.

— Поэтому, хочу открыто сообщить, что готов к переговорам с любым заинтересованным лицом, кто купит «Рустави 2». Единственный, с кем не планирую говорить, это бывший неформальный владелец и управляющий ТВ Михаил Саакашвили, — подчеркнул Халваши.

Напомним, что недавно грузинский телеканал «Рустави 2» оказался в эпицентре скандала после одного из эфиров. Ведущий Георгий Габуния начал выпуск своей авторской программы с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина и его семьи.

Непристойное поведение Габунии моментально вызвало широчайший общественный резонанс и осуждение как со стороны пользователей сети, так и общественных деятелей. В частности, известный журналист Владимир Познер заявил, что после такого поступка перестал считать Габунию работником прессы.

Руководство компании первоначально не применили никаких мер в отношении ведущего, хотя и заявило о неприемлемости такой подачи. При этом антироссийская риторика у главы канала (на тот момент Ники Гварамии) вопросов не вызвало.

Сам лидер РФ заявил, что привлекать Габунию к уголовной ответственности не нужно, так как это сделает ему «много чести».

Вскоре телеведущий все же был отстранен от работы, но через некоторое время он сможет вернуться в эфир. Гендиректора Гварамию уволили после того, как руководителем канала стал Кибар Халваши.

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