Два сотрудника «Рустави 2» уволились после брани ведущего в адрес Путина
Два сотрудника телеканала «Рустави 2» уволились после скандальной выходки их коллеги — ведущего Георгия Габунии.
Напомним, вечером 7 июля Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес российского лидера. В соцсетях на Габунию обрушился шквал обвинений в том, что после этого инцидента отношения двух держав могут ухудшиться еще сильнее. Гендиректор компании Ника Гварамия отметил, что обсценная лексика в эфире недопустима, но с риторикой ведущего был согласен.
Вскоре президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего и генерального директора. Из-за угроз митингующих вещание канала прекратилось с ночи понедельника, 8 июля. Утром того же дня оно было восстановлено.
Так, свои должности оставили оператор Леван Маргвелашвили, который в ходе вышеуказанной акции у здания телекомпании выбросил камеру и порвал пропуск, и актер Леван Ростомаули. Оба работника телевидения ушли в знак протеста против оскорбления руководства России. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что канал Порошенко устроит флешмоб в поддержку устроившего скандал Габунии.
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