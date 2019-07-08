Скабеева назвала «мерзостью» брань грузинского ведущего в адрес Путина
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала скандал на грузинском канале «Рустави 2».
Напомним, что вечером 7 июля ведущий телеканала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес российского президента Владимира Путина. В соцсетях на Габунию обрушился шквал негодования и обвинений в том, что после этого поступка отношения двух держав могут ухудшиться еще сильнее. Генеральный директор компании Ника Гварамия отметил, что обсценная лексика в эфире недопустима, но с риторикой ведущего был согласен. Вскоре президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего.
По мнению Скабеевой, поступок ее грузинского коллеги не имеет никакой цели, кроме провокации.
— Мерзость и пошлость! Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией, — написала журналистка в микроблоге.
Она добавила, что извинения за выходку Габунии должна принести сама президент страны.
— Тогда и поговорим! — заключила Скабеева в Instagram.
Телеведущая также выразила благодарность жителям Грузии, осудившим «мерзкую и бесконечно глупую выходку» Габунии.
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Колонка обозревателя «ВМ» Геннадия Хохлова:
Оскорбивший российского президента и память его родителей грузинский телеведущий Георгий Габуния — идеальный кандидат в очередного «скрипаля».