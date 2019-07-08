Канал Порошенко устроит флешмоб в поддержку устроившего скандал Габунии
Телеканал «Прямой», принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко, организует флешмоб в поддержке грузинского журналиста Георгия Габунии, выступившего на местном телеканале «Рустави 2» с бранью в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники.
На данный момент детали акции остаются неизвестными.
Напомним, вечером 7 июля Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес российского лидера. В соцсетях на Габунию обрушился шквал обвинений в том, что после этого инцидента отношения двух держав могут ухудшиться еще сильнее. Гендиректор компании Ника Гварамия отметил, что обсценная лексика в эфире недопустима, но с риторикой ведущего был согласен.
Вскоре президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего и генерального директора. Из-за угроз митингующих трансляция прекратилась с ночи понедельника, 8 июля. Утром того же дня она была восстановлена.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Примаков заявил, что из-за выходки грузинского ведущего пострадает вся страна.
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