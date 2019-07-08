Телеканал «Рустави 2» восстановил вещание после выходки ведущего Габунии
В понедельник утром, 8 июля, грузинский телеканал «Рустави 2» восстановил вещание после скандала с ведущим Георгием Габунией. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, вечером 7 июля Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. В соцсетях на Габунию обрушился шквал обвинений в том, что после этого инцидента отношения двух держав могут ухудшиться еще сильнее. Генеральный директор компании Ника Гварамия отметил, что обсценная лексика в эфире недопустима, но с риторикой ведущего был согласен.
Вскоре президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего. Из-за угроз митингующих трансляция прекратилась с ночи понедельника, 8 июля.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Скабеева назвала «мерзостью» брань грузинского ведущего в адрес Путина.
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