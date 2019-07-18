Генерального директора телеканала «Рустави 2» уволили
Новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора телеканала Николоза Гвамария.
Освободившийся пост занял Паата Салия. Данную информацию передает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее бизнесмен уже выступал с обещанием уволить Квамария. При этом Халваши подчеркивал, что после принятия указанного решения редакционная политика меняться не будет.
По словам бизнесмена, свобода слова и выражения журналистам будет обеспечена.
Напомним, что Гвамария в грубой форме отреагировал на слова президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Прежде телеведущий «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире нецензурно выругался в адрес лидера РФ и его семьи. После инцидента разгорелся скандал, в результате которого рейтинги телеканала выросли.
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