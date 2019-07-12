Украинский журналист нецензурно выругался в адрес Владимира Путина

Телеведущий украинского «24 канала» Артем Овдиенко на своей официальной странице в социальных сетях обнародовал видеозапись, на которой он нецензурно выражается в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина.

Обращение журналиста сразу начинается с оскорблений. Более того, Овдиенко отметил, что надеется на скорую кончину российского лидера.

Телеведущий перечислил происшествия, которые случались за последнее время на территории РФ, затем анонсировал проведение телемоста канала, на котором он работает, с грузинским «Рустави 2».

— Смотреть можно и россиянам, но для этого получите в РПЦ справку о надежности духовных скреп, — говорит Овдиенко на видео, выложенном в Facebook.

Отметим, что на записи нет логотипа телеканала. Овдиенко подчеркивает, что его видео не является официальным анонсом телемоста.

Напомним, что телеведущий из Грузии Георгий Габуния ранее в эфире нецензурно выругался в адрес Владимира Путина и его семьи.

Инцидент с журналистом вызвал широкий резонанс в российских и зарубежных СМИ. Эксперт заявил, что Габунию могут посадить в тюрьму. Владимир Познер подчеркнул, что Георгий перестал быть для него журналистом.

Ранее скандал с оскорбившим Путина телеведущим прокомментировала президент Грузии.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Вечерняя Москва» поговорила с психологами, которые объяснили, чем может быть вызвано такое экспрессивное поведение журналистов.

Психолог, эксперт в области социальной психологии Татьяна Ганичева считает, что в данном случае могут иметь место «личностная деформация и психопатия».

— Есть в клинической психологии такое понятие, как психопатия, — говорит Ганичева. — Это не болезнь, а личностная деформация. Поведение таких людей не соответствует общепринятым нормам, они не контролируют свои эмоции и не считают нужным это делать. Заочно, конечно, ни один специалист такого диагноза не поставит. С большой вероятностью в данном случае это просто отсутствие контроля над эмоциями. Насколько осознанное — вопрос другой. Зачастую для людей этой профессии эпатаж — поведение осознанное. Агрессия — самый простой способ привлечения внимания, тут же — и нарушение этических норм, и умышленное создание конфликтных ситуаций, и так далее.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Кого обидел Габуния

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Александра Никонова:

Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе, чтобы прославиться в веках и, черт возьми, прославился! Грузинский журналист Георгий Габуния стал известным благодаря тому, что… А благодаря чему, кстати? Думаете, благодаря тому, что в прямом эфире выматерил Путина? Ничего подобного! Кто у нас смотрит грузинское (австралийское, молдавское, перуанское — далее везде) телевидение? Никто не смотрит. Мало ли кто там чего говорит! А значит, кто-то услужливый должен был выцепить именно этот кусочек этой программы и донести до нужных ушей: «А еще он назвал тебя земляным червяком!..» Стало быть, благодаря этим услужливым доносителям не только Габуния стал известен десяткам миллионов людей, но и оскорбления были транслированы всем вообще и в частности именно тому, кому предназначались (далее…)

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