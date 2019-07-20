Оскорбивший Путина грузинский телеведущий сможет вернуться на работу
Грузинский телеведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который был отстранен от работы за нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания. Об этом рассказал новый генеральный директор телекомпании Паата Салия.
— В этом случае я не являюсь ни противником, ни сторонником. Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах, — сообщил он.
Его позиция совпадает с мнением нового владельца «Рустави 2», решившего не увольнять никого из нынешних сотрудников, передает Sputnik Грузия.
Напомним, что телеведущий из Грузии Георгий Габуния ранее в эфире нецензурно выругался в адрес Владимира Путина и его семьи.
Инцидент с журналистом вызвал широкий резонанс в российских и зарубежных СМИ. Эксперт заявил, что Габунию могут посадить в тюрьму. Владимир Познер подчеркнул, что Георгий перестал быть для него журналистом.
Ранее скандал с оскорбившим Путина телеведущим прокомментировала президент Грузии.
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