МИД России прокомментировал выпад грузинского телеведущего в адрес Путина
В Министерстве иностранных дел России категорически осудили брань грузинского телеведущего Георгия Габунии в адрес российского президента в эфире канала «Рустави 2».
В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, выходку назвали «беспрецедентной по своей низости» и «содержащей неприемлемые выпады в нецензурных выражениях в адрес российского руководства».
Данный прецедент рассматривается как провокация со стороны местных радикалов, нацеленная на разрушение отношений двух стран.
— Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия, — сообщается в комментарии на сайте МИД РФ.
Напомним, вечером 7 июля Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес российского лидера. В соцсетях на Габунию обрушился шквал обвинений в том, что после этого инцидента отношения двух держав могут ухудшиться еще сильнее. Гендиректор компании Ника Гварамия отметил, что обсценная лексика в эфире недопустима, но с риторикой ведущего был согласен.
Вскоре президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего и генерального директора. Из-за угроз митингующих вещание канала прекратилось с ночи понедельника, 8 июля. Утром того же дня оно было восстановлено.
Читайте также: Два сотрудника «Рустави 2» уволились после брани ведущего в адрес Путина