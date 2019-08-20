Новый гендиректор «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина журналиста
Новый генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия сообщил об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Директор информационной службы телекомпании Нодар Меладзе освобожден от должности из-за конфликта интересов, передает РИА Новости.
Напомним, что в начале июля 2019 года грузинский телеканал «Рустави 2» оказался в эпицентре скандала после одного из эфиров. Ведущий Георгий Габуния начал выпуск своей авторской программы с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина и его семьи. Журналиста отстранили от работы.
Непристойное поведение работника прессы вызвало широкий общественный резонанс и осуждение со стороны пользователей Сети и общественных деятелей. В российском МИДе выходку грузинского журналиста назвали «беспрецедентной по своей низости».
— Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Владимир Путин заявил, что привлекать Габунию к уголовной ответственности не нужно, так как это сделает ему «много чести».
Читайте также: Два сотрудника «Рустави 2» уволились после брани ведущего в адрес Путина