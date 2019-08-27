Врач рассказал об опасности чихания с закрытым ртом и носом

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, почему чихать с закрытым носом и ртом может быть опасно. По его словам, это связано с раздражителями, которые могут нанести вред организму.

Чихание часто происходит по причине возникновения аллергической реакции или наличия простуды, а также при выходе на яркий свет из темного помещения.

— Эти механизмы чихания могут нести опасность. Аллергены и инфекцию не нужно держать в себе, их нужно обязательно вычихнуть наружу, — подчеркнул врач.

В первую очередь чихание с закрытым носом и ртом может повлиять на органы слуха. Под давлением скопившаяся слизь может попасть в слуховые трубы, которые соединяют среднее ухо и носоглотку. Это может привести к развитию евстахиита, воспаления слуховой трубы.

Кроме того, возможно попадание микробов в околоносные пути, что может вызвать развитие синусита, сфеноидита или фронтита. Также чихание с закрытым носом и ртом провоцирует риск повышения внутричерепного давления, которое может привести к кровотечению. При этом в группе повышенного риска находятся пожилые люди, а также пациенты с вегетососудистой дистонией и слабыми стенками сосудов, передает издание «Аргументы и Факты».

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