Посольство РФ в США прокомментировало слова американского сенатора об отказе в визе
Сенатор США Рон Джонсон, который ранее заявил об отказе российских властей выдать ему визу, не обращался в посольство России. Соответствующую информацию предоставили в российской дипмиссии.
— Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не информировал о своих планах посетить Россию, — указано в сообщении.
В посольстве также добавили, что обвинения сенатора против России являются беспочвенными, и говорят о том, что он готов не к диалогу, а к конфронтации с РФ. Кроме того, дипломаты напомнили о том, что уже давно призывают США избавиться от «черных списков», которые не позволяют выезжать в США российским официальным лицам, передает РИА Новости.
Сенатор, согласно его заявлению, собирался прибыть в Россию в составе делегации конгресса США с целью переговоров.
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