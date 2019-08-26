Путин снял Александра Яковенко с должности посла РФ в Великобритании
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 26 августа.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал причину отставки Яковенко. По словам представителя Кремля, возвращение дипломата в Россию не связано с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном и является обыкновенной ротацией руководителей диппредставительств.
Напомним, что 24 августа на официальном сайте посольства России в Великобритании появилось сообщение о том, что Яковенко завершил дипломатическую миссию и отбыл домой. Его обязанности временно будет исполнять советник-посланник Иван Володин.
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