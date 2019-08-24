Дмитрий Песков объяснил отставку посла России в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков прокомментировал отставку посла РФ в Великобритании Александра Яковенко.
Как подчеркнул представитель Кремля, причина возвращения Яковенко в Россию — обычная ротация руководителей дипломатических представительств, она не сопряжена с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном, сообщает ТАСС.
Ранее 24 августа на официальном сайте посольства России в Великобритании появилось сообщение о том, что Яковенко завершил дипломатическую миссию и отбыл домой. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.
Напомним, российско-британские отношения обострились после того, как в марте 2018 года в городе Эймсбери нашли в бессознательном состоянии экс-полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Врачи заявили, что обоих отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР.
Британские власти обвинили официальную Москву в причастности к отравлению Скрипалей. В Кремле отрицают какую-либо причастность к инциденту и выражают готовность к совместному расследованию. При этом полиция Британии до сих пор не смогла предоставить материалы, позволяющие подтвердить причастность российских властей к данному делу.
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