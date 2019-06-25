Украина отозвала своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей официальной странице в социальных сетях заявил, что страна отзывает посла пр Совете Европы. Как подчеркнул политик, это решение было принято посоле резолюции ассамблеи по России.
Он отметил, что Совет Европы потерял доверие Украины. Восстановить его, по словам Климкина, будет очень сложно.
— Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика — тоже, — пишет министр иностранных дел Украины в своем Facebook.
Напомним, что ранее решение ПАСЕ по России назвала позорным президент Эстонии.
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