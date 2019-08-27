Укус комара стал причиной остановки сердца у женщины
Жительница английского города Дагенхам после укуса комара пережила остановку сердца на три минуты. Это произошло из-за осложнений, вызванных инфекцией.
Насекомое укусило женщину в правую лодыжку, после чего нога начала чесаться, а после воспалилась. После того, как англичанке стало тяжело ходить и она начала терять создание, она обратилась в больницу. Врачи обнаружили у пациентки некротический фасциит, вызванный бактериями Clostridium perfringens и Streptococcus pyogenes. Ей потребовалась операция, при этом женщина рисковала остаться без ноги.
Из-за заражения у женщины развился сепсис. Во время операции резко ухудшилось состояние ее легкого, после чего остановилось сердце. Для того, чтобы спасти пациентку, врачи ввели ее на пять дней в искусственную кому.
Во время реабилитации пациентка заново училась ходить и разговаривать, она пробыла в больнице пять недель.
— Я очень жалею, что не сразу обратилась к врачам. Теперь мои дети носят противомоскитные пластыри на руках, — рассказала англичанка.
После реабилитации пациентке пересадили кожу на ноге, передает Daily Mail.
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