Мария Кожевникова рассказала о борьбе с лишним весом
Актриса Мария Кожевникова, известная российским зрителям своей ролью в телесериале «Универ», рассказала о своей борьбе с лишними килограммами. По словам звезды, ей еще с детства непросто было поддерживать тело в тонусе.
— Я худею с четырех лет, потому что занималась художественной гимнастикой и каждые 100 г — это лишняя нагрузка на ноги, которая очень сильно ощущается, когда занимаешься спортом, — рассказала актриса.
Особенно сильно 34-летняя звезда набирала вес во время беременности. По ее словам, она толстела примерно на один килограмм в день, несмотря на правильное питание под присмотром врачей. В итоге после родов она выходила с лишними 20-30 килограммами.
По словам Марии Кожевниковой, причиной таких изменений в весе часто становились проблемы со здоровьем, в частности, связанные с гормонами во время беременности, передает StarHit.
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