История побед футбольного клуба ЦСКА началась с первого матча

Любопытно, что жизнь ЦСКА подарило Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС).

Именно там в 1911 году появилась футбольная секция, из которой вышел клуб. Точкой отсчета истории ЦСКА стал первый матч, сыгранный ровно 108 лет назад против команды «Вега», который закончился со счетом 6:2 в пользу сегодняшних именинников. Спустя 12 лет в истории клуба началась военная глава.

Спорт смены ОЛЛС стали частью новообразованного общества Опытно-показательной площадки Всеобщего военного обучения (Всевобуча), которое появилось под крылом Красной армии. С тех пор игроков клуба называют армейцами. Кстати, среди болельщиков их называют и иначе — «кони». По одной из версий, это прозвище появилось из-за того, что тренировочная площадка Всевобуча в Сокольниках располагалась рядом с конюшнями, где содержали знаменитых лошадей Буденного.

Сегодня ЦСКА — один из самых титулованных клубов страны. За 108 лет армейцы завоевали 34 титула. А в 2005 году клуб ЦСКА стал первым в истории страны обладателем европейского футбольного трофея — Кубка УЕФА.

— Наверное, не многие допускали мысль о том, что мы сможем выиграть кубок. Главное, что наши болельщики, семьи и родные верили в нас, — вспоминал в интервью «ВМ» эксполу за щитник ЦСКА Ролан Гусев. — Сила той команды была в крепком едином коллективе. У нас был мощный сплав из молодых российских игроков и качественных легионеров. В команде была замечательная атмосфера.

О Кубке УЕФА армейским болельщикам теперь напоминает домашний стадион ЦСКА, который расположился на 3-й Песчаной улице. Башня бизнес-центра, которая стала частью арены, выполнена в форме престижного европейского трофея.

Свой домашний стадион, рассчитанный на 30 тысяч зрителей, появился у команды в 2016 году. Всего за армейцев, по подсчетам экспертов, в России болеют более миллиона человек. После семи туров Российской Премьер-лиги сезона 2019/2020 ЦСКА с 13 очками идет в группе лидеров турнирной таблицы. И это при том, что состав команды на сегодняшний день — самый молодой среди всех команд чемпионата России.

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