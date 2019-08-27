Новый маршрут по любимым местам режиссера Евгения Каменьковича появился в Москве

Новый маршрут по любимым местам режиссера Евгения Каменьковича, разработанный художественным руководителем театра «Мастерская Петра Фоменко», появился в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, председатель московского оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

— Это уже третья экскурсия в рамках спецпроекта «Москва театральная». В Год театра о своих любимых местах столицы рассказывают известные театральные деятели. Новый прогулочный маршрут для горожан и туристов подготовил Евгений Борисович Каменькович, — уточнила Сергунина.

С маршрутом можно ознакомиться на портале «Узнай Москву» и в одноименном приложении для смартфонов. Его длина составляет 14 километров. Жители и гости Москвы смогут посетить шесть памятных локаций. Первая из них находится у станции метро «Спортивная». Неподалеку от нее, в районе Хамовники, Каменькович поселился, когда переехал в столицу.

Фото: https://www.mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Далее экскурсантам предлагается направиться к Новодевичьему монастырю. Отмечается, что режиссеру по нраву и внешний вид сооружения, и находящийся рядом парк с прудами. Следующей точкой маршрута станет спортивный комплекс «Лужники», который Каменькович называет «еще одной разновидностью рая».

После этого участников прогулки пригласят подняться на Воробьевы горы. По мнению режиссера, в ночное время здесь особенно живописно. Последней локацией маршрута станет Государственный театр драмы и комедии на Таганке. Сам Каменькович считает его самым главным в городе. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.

Фото: https://www.mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

СПРАВКА «ВМ»

Евгений Каменькович — российский театральный режиссер, а также заслуженный деятель искусств России. Кроме того, он является профессором Российского института театрального искусства. В коллекции поставленных им картин уже около 50 спектаклей. Среди них — «Гиганты горы» Луиджи Пиранделло и «После занавеса» по пьесе А. П. Чехова «Медведь» и пьесе Брайана Фрила. С 2012 года Каменькович возглавляет Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко».

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