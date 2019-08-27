Евгений Тишковец дал прогноз погоды на 27 августа в столице
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз погоды на 27 августа в Москве. Об этом он рассказал в своем официальном аккаунте в Instagram.
— В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Волгоградским регионом, — заявил синоптик.
По его словам, в столице будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Однако во второй половине дня погода улучшится. Воздух днем прогреется до 19-21 градусов (В Подмосковье — до 17-22 градусаов). Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметров ртутного столба.
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