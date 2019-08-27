Работодатели будут обращать внимание на опыт волонтерства при найме соискателей
При размещении резюме на общероссийской базе вакансий «Работа в России» будет учитываться опыт волонтерской деятельности. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил заместитель главы Роструда Денис Васильев.
Он выразил уверенность, что опыт волонтерства крайне важен, поскольку многое говорит о самом соискателе.
— Поэтому планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с нашим порталом «Работа в России», — анонсировал замглавы ведомства в интервью «Российской газете».
Васильев добавил, что у пользователей вышеуказанного портала появится возможность указать в своем резюме наличие волонтерского опыта уже в 2020 году.
Ранее сообщалось о том, что Москва стала лидером в России по поддержке волонтерства.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Волонтер должен быть востребован
Колонка обозревателя Натальи Починок:
Именно прошлый год, Год волонтерства, дал огромный рывок в развитии добровольческих проектов. В нашей стране даже был сформирован федеральный проект — «Социальная активность». Его цель — сделать так, чтобы к 2024 году 30 миллионов россиян занимались добровольчеством. Цель амбициозная, поскольку сегодня, несмотря на огромные усилия, численность волонтеров в России далеко не так высока (далее...)