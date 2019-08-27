Актер Никита Тарасов: Московское лето в этом году прекрасно, идеальная погода для созидания

— Никита, только ленивый не ругал нынешнее дождливое московское лето. Как вы его провели?

— Московское лето в этом году прекрасно. Наконец-то нет угрызений совести от того, что на улице жара, а ты в павильоне на съемках. Ничто не отвлекает от работы. Идеальная погода для созидания.

— Где можно будет вас увидеть в предстоящем театральном сезоне?

— Я не служу в театре. Сейчас у меня есть единственный антрепризный спектакль «Последний шанс», который я с удовольствием играю в партнерстве с Олесей Железняк. Любителей фэнтези я приглашаю в кино на фильм «Эбигейл», где я озвучиваю одного из персонажей. К выходу на телеэкраны готовятся сериалы «Заступники», «Метод-2», «Кол-центр».

— В одном интервью вы сказали, что вам необходима главная роль в художественном фильме. Такой роли по-прежнему нет?

— Этот вопрос... как мизинцем ноги об угол дивана. Отвечаю: пока нет. Но мы работаем над этим.

— Вы ведете активную жизнь в социальных сетях, сами отвечаете на комментарии. Откуда берете время на такой довольно утомительный процесс?

— Нужно уважать внимание зрителей. Именно они голосуют за популярность проекта, в котором ты занят. Рублем ли при входе в кинотеатр, нажатием ли пульта от телевизора. Хоть даже лайком. Зритель выбрал именно тебя. Он совершил действие: из океана инфопотока он пришел именно к тебе. Это важно! Мои соцсети — это мое собственное телевидение, личное пространство для самовыражения. Главное не то, что мы делаем кого-то лучше, главное, что мы сами становимся лучше, занимаясь творчеством.

— Как относитесь к критике в соцсетях?

— Хейтеры — основа маркетинга. Похвала рождает односложную благодарность. Критика рождает дискуссию. Остается лишь не терять чувство юмора.

— Хотели бы, чтобы ваша дочь Таисия стала актрисой?

— Это не мое дело. Кем захочет, тем и станет.

— В 2008 году вы создали собственный ансамбль. Он до сих пор существует?

— У меня были прекрасные музыканты. С ними теперь повезло известным российским певцам. Им там понятней, а мне — в кино. Но если будет весомый повод, мы соберемся.

— Какие ваши любимые места в Москве, где вас можно встретить?

— Как истинный «понаехавший» я искренне люблю Москву. Один из немногих городов в мире, где ночью можно сходить на выставку, купить дрель, поплавать в бассейне и из центра на автобусе уехать в аэропорт.

— Есть любимые станции метро?

— Те, что строят рядом с домом. Московский метрополитен красив, но в первую очередь он создан для передвижения, а не для созерцания. Москва стремительна. Шагай в такт толпы: оступишься, и город тебя раздавит. Таков постулат мегаполисов.

СПРАВКА

Никита родился в декабре 1979 года в творческой интеллигентной семье из Риги. Отец был профессиональным музыкантом, мама — инженером в конструкторском бюро Рижского вагоностроительного завода. С детства занимался музыкой — хорошо играл на гитаре и фортепиано, к 12 годам освоил синтезатор. Далее сам начал писать музыку и аранжировки. Вел школьные праздники и дискотеки, работал диджеем на радио.

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