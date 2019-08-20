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Актриса Надежда Ангарская: Жить без юмора очень сложно

Олег Сыров
• 18:56 • 20 августа 2019
Надежда Ангарская (на фото) уверена, что жить без юмора невозможно 
Фото: архив Надежды Ангарской
Надежда Ангарская (на фото) уверена, что жить без юмора невозможно 
Фото: архив Надежды Ангарской

Совсем скоро, 30 августа, на телеканале ТНТ стартует новый сезон популярного шоу Comedy Woman. Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось побеседовать с одной из самых запоминающихся его участниц — певицей и актрисой Надеждой Ангарской. Звезда рассказала о своем детстве, отношении к жизни и необычных хобби. 

— Говорят, что юмористы — очень серьезные люди. Это правда?

— Я тоже такое слышала. Это обычно рассказывают про актеров, которые снимаются в веселых сериалах или смешных рекламных роликах. Мне такие не встречались. Что на сцене, то и в реальном мире. Идем обычно по жизни задорно, с шутками. Ведь жить без юмора очень сложно.

— Вы родились в Мирном, потом переехали в Нерюнгри. Как давно там были?

— В мае и июле этого года. Сначала меня пригласили на тридцатилетие детской музыкально-хоровой школы «Соловушка», я пела со старшим концертным хором. А во второй приезд праздновали День металлурга, и я снова с удовольствием навестила Якутию.

— Поделитесь, пожалуйста, воспоминаниями детства. Ведь Саха для большинства москвичей — невероятная экзотика.

— Я с родителями в детстве ездила собирать бруснику. Это был «трип» на три–четыре дня с ночевкой в лесу. Старшая сестра уже училась в Иркутске. Палатку из-за сырости не ставили, спали в машине — не очень удобно, но тепло и сухо. А главное, это было приключение. Брали с собой и собаку. Мы выдвигались на «Ниве», следом — тетя и дядя на «шестерке». Иногда их «тянули», если они застревали в грязи. Было весело.

— Много ягод набирали?

— Невероятное количество. Собирали специальными массивными совками из дерева и с прорезями — что-то типа расчески. Руками это делать невозможно. Складывали бруснику в большие алюминиевые бидоны. У нас дома на балконе всегда стояли брикеты этой замороженной ягодой, а потому каждый день на столе был вкусный морс.

— Алкогольные напитки из брусники делают?

— Нет. По крайней мере, я не слышала. Разве что крепкие настойки. Но у нас такое не практиковалось, как и сейчас… Я давно горячительного с высоким градусом не употребляла — не увлекаюсь.

— Что еще собирали в лесу?

— Голубику, много было грибов. После дождей грибы начинались в конце июня. Маслята в основном. Я люблю ходить по грибы на севере. Моховики, подберезовики, подосиновики, горькушки, опята и маслята, сыроежки и грузди — там их невероятное разнообразие. В европейской части я грибы не собираю.

— И огород наверняка был?

— Да, картошку сажали.

— А диких зверей в тундре видели?

— Нет. Они остерегаются людей. Хотя в туристических поселках типа Иенгры есть и олени, и низкорослые мохнатые лошадки, и даже шаманы. А люди ходят в национальных одеждах.

— Тяжело жить на севере?

— Да, нелегко. Мы жили в Мирном. Холод десять месяцев в году, однокомнатная квартира, очереди в магазине, не было даже воды и туалета. Папа каждое утро приносил с колонки ведра воды. Это было временное жилье, но люди живут там до сих пор. Даже лестница осталась та же. Только канализацию провели. Когда я училась на втором курсе вуза, папа сказал: «Мы уезжаем, нам дают квартиру в Подмосковье». Я согласилась.

— В Интернете почему-то почти нет информации о вашем отце...

— Он работал электриком на добывающем производстве. Тяжелый труд, до обморожений. 5 августа 2010-го мне позвонила сестра Александра, которую назвали в честь деда. Он умер 5 августа 1973 года, а сестра родилась 23 сентября. Она сообщила, что отец плохо себя чувствует. Я поехала к нему и успела попрощаться. Его звали Виктор Александрович. Спустя два дня, 7 августа, папа скончался. Надеюсь, он был бы рад за меня, если бы находился сейчас рядом.

— Мама — инженер-электрик, папа — слесарь-электрик, сестра — инженер-строитель. Как вас угораздило попасть в сферу, связанную с юмором?

— Мама тоже задается вопросом, как я могла стать такой. Говорю, что я «не получилась». Еще в детстве начала петь в «Соловушке» в музыкальной школе, а года через полтора стала солисткой. Потом общалась с музыкантами ресторанов. Папа был категорически против!

— Какие песни в таких заведениях были тогда популярны?

— О Боже… Я однажды 12 раз подряд спела «Какао-какао»! Хорошо, что в ресторане посетители сидели только за одним столиком — те, кто заказывал музыку. Слушать эту песню около 40 минут остальным, наверное, было бы просто невыносимо! Пользовался популярностью «Владимирский централ», но я его не пела. Исполняла «Поезд на Магадан». Но это все дела давно минувших дней.

— Заработки были хорошие? Сколько стоило заказать песню?

— Очень солидно зарабатывали. В 2000 году песня стоила 100 рублей. Бывало, нам оставляли по несколько тысяч. Однажды попросили петь на день рождения. Гонорар составил 16 тысяч, а зарплата была четыре тысячи в месяц.

— Журналисты пишут, что ваша бабушка пела в Большом театре. Это так?

— Не бабушка, а троюродная бабушка. И не в Большом, а в Малом. Об этом мне рассказывала мама.

 Ангарская: Мой дирижер в школе говорил, что все мы, дети севера — дети необычных родителей, как минимум — авантюристов Фото: архив Надежды Ангарской

— Все-таки голос — отчасти наследственность?

— Мой дирижер в школе всегда говорил, что все мы, дети Севера, от необычных родителей, как минимум — авантюристов. Они все зачем-то приехали издалека в край с суровой природой. Значит, бесталанных быть не должно.

— Я читал, школьницей вы с кем-то выясняли отношения с помощью пинков?

— В первом классе я была достаточно заметной: выше, больше, шире остальных. Некоторые считали меня некрасивой, толстой и задирали. Так бывает в школе. А я добрая. Старалась не замечать плохого. Однажды старшеклассник хотел меня ударить, но я опередила. Пнула по ноге — он упал. Ему было стыдно, что девчонка из младшего класса его победила.

— Вас приняли на театральный факультет, но вы передумали, вернулись домой и учились в Якутском государственном университете на программиста. Пригодилось в жизни?

— Программисту надо сосредоточенно сидеть и думать по несколько часов, от этого краснеют глаза и болит то, на чем сидишь. От этой специальности осталось одно название. Все быстро меняется, пятнадцать лет прошло. Но с техникой я разбираюсь просто — инструкций не читаю. И у меня всегда в голове четкий план действий, алгоритм. Я всегда все систематизирую. Хотя по своему складу гуманитарий.  

— Вы перфекционист?

— Наверное. Раньше постоянно убирала детские игрушки, раскладывала все по местам. Сейчас немного привыкла — к беспорядку стала относиться проще.

— Общаетесь со студентами, которых по окончании школы учили в колледже пению?

— Буквально вчера виделись. Сережа Гайдаров теперь москвич. А Дима Нивтахов с женой летели из Турции, были в столице проездом. Посидели с детьми в кафе, пили чай и ели пиццу.

— Пишут, что вы отказались от участия в проекте Comedy Woman и пошли работать в шоу только после второго предложения — через десять лет.

— Это враки. Для шоу 10 лет — нереальный срок. Меня позвали туда в 2009 году. Я тогда играла в КВН: выбрала его как патриот. Продолжала еще год. Мы с командой взяли свою первую «птицу» на Юрмальском фестивале, потом еще одну — большую. Но, увы, не дождались никакого финансового отклика от тех, кто мог нас поддержать, и я ушла в «Камеди». Полагаю, поступила правильно.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Ангарская: Я ушла в «Камеди». Полагаю, я поступила правильно. 
Ангарская: Я ушла в «Камеди». Полагаю, я поступила правильно.  Фото: архив Надежды Ангарской

— Чем вы занимались в последние годы?

— В 2017 году я родила сына Давида и через полгода стала задумываться о том, что мне пора делать что-то свое. Стала искать песни, автора. Нашелся человек с такими же взглядами и вкусом. Юля Альбах написала текст, мы с Сережей Николаевым его немного переделали. Придумалась история, и сняли клип «Кукла». Это второй такой опыт в жизни. Потом стали с ребятами гастролировать. Как-то ехали в Южно-Сахалинск, был туман, все спали, кроме меня и саксофониста-администратора. Вдруг я решила, что мы можем сделать шоу. Саша сказал: «Давай, это круто!» Так родились STORIES. Наши выступления уже заказывают.

— Почему все-таки юмор? У вас прекрасный голос. Это хорошая возможность зарабатывать.

— Я стараюсь развить это направление, да и мама говорит: «Судьбу не обманешь!». Я ведь не доучилась музыке — знаний не хватает. А мама всегда меня поддерживала и утверждала: «О тебе будет говорить Россия!»

— Пишут, что вы расстались с папой Давида. Правда?

— Несколько дней назад меня внезапно стали жалеть в соцсетях и выражать сочувствие. Причем непонятно, почему никто не подумал, что женщина может быть инициатором расставания. Мы не разводились — это факт. И живем вместе.

— Можете что-нибудь посоветовать женщинам, которые действительно уже не вместе с близким человеком?

— Меня часто бросали. Но через пять, семь, восемь лет все возвращалось, и мне начинали писать: «Какой же я был придурок!». Что нас не убивает, то делает сильнее. Прежде всего, надо что-то изменить в себе. Если от вас решили уйти, не пытайтесь вернуть то, чего уже не будет. Любите себя и не понижайте самооценку. Двигайтесь дальше, начните менять себя. С чего угодно — с прически например. Или запишитесь на какие-нибудь курсы. Все будет хорошо!

— Почему дали сыну имя Давид?

— Сначала мы хотели назвать его Колей. Но Коля Бани Ахмат, наверное, не слишком звучит. Я предложила имя Давид. Дэвид, Давыд, Дагуд — это универсально. Мне сказали: «Нет!» А потом родственники согласились с моим вариантом.

Ангарская: Вначале мы хотели назвать сына Колей. Но Коля Бани Ахмат — не звучит Фото: архив Надежды Ангарской

— Каким вам представляется идеальный мужчина?

— Это очень субъективно. Для кого-то — мешок с деньгами или накачанный голубоглазый блондин. Кто-то ценит доброту, душевность. У каждого по-своему. Ни мой папа, ни муж не безукоризненны. Мне кажется, мой племянник идеален. Его зовут Вадим, ему 21 год. Женился в октябре, работает.

— У вас есть какой-нибудь бизнес, кроме вашей концертно-эстрадной деятельности?

— Нет.

— Вы дважды сильно худели. Расскажите нашим читательницам, как это сделать?

— Первый совет — сдайте кровь на анализ. Посмотрите, что с сахаром, инсулином, инсулин-резистентностью. Надо понять, что в организме не так. Проконсультируйтесь у эндокринолога. Есть целый «букет» причин лишнего веса, в том числе стрессы. Многое зависит от генов. Только врач должен быть хорошим и человечным. Мне в свое время он дал простой совет: «Перестань есть майонез, ограничь себя в хлебе и начни ходить в бассейн!» У меня был серьезный стимул, когда эндокринолог предупредил: «Не родишь, пока не похудеешь!». Мне надо есть мало и редко. Ложусь рано спать, чтобы не бегать вечером к холодильнику. А у кого-то, возможно, будет другой режим.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Ангарская: Мне надо есть мало и редко. Ложусь рано спать, чтобы не бегать вечером к холодильнику
Ангарская: Мне надо есть мало и редко. Ложусь рано спать, чтобы не бегать вечером к холодильнику Фото: архив Надежды Ангарской

— Кем вы хотели бы видеть своего сына в будущем?

— Президентом Российской Федерации! А если серьезно, я думала, что он станет хоккеистом. Он очень подвижен и ловок, поэтому, наверное, отдадим в гимнастику.

— С кем из медийных персон дружите?

— За кадром — Медведева Наташа. С Катей Скулкиной общаемся, но часто не хватает времени.

— Как любите отдыхать?

— С детьми. И совесть на месте, и радость в глазах.

— Есть ли у вас дома животное?

— У нас живет кенар без одной лапы. У него лапка когда-то попала между прутьев клетки, он ее надорвал — спасти было нельзя. Я очень переживала. Мы его так и зовем: «Кенар».

— В вашей жизни много смешного?

— У меня смешное все! Недавно старый друг по КВН прислал скрин новости какого-то СМИ. Оказывается, я с ним развелась, даже фото его нашли. Долго смеялись.

— Вы хорошо готовите. Пожалуйста, рецепт для наших читателей!

— Пять неразрезанных зубчиков чеснока, головку лука порубить кубиками. Обжарить на оливковом масле. Промыть стакан желтой чечевицы. Вместе с двумя стаканами воды смешать с зажаркой и томить. Все должно кипеть до готовности чечевицы. После добавить соль и перец по вкусу, лимон. Затем вылить в блендер. Получается сытный и вкусный чечевичный суп-пюре. Главное, чтобы он не был слишком густым.

— Что в ближайших планах?

— Работаю над новой песней. Есть стихи знакомого поэта, с музыкой пока не определились. Кроме того, новый сезон Comedy Woman — зрителей ждет много сюрпризов. Я пою в сольном проекте, а с кавер-группой скоро полетим в Израиль. Еще играю в спектакле «Хитрец по найму». 

— О чем вы мечтаете?

— Очень много желаний. Хочу переехать в новую квартиру или дом. В январе слетать на Мальту, учить английский. Наконец, поменять старенькую машину.

— Что такое счастье в вашем понимании?

— Свобода! Если твои любимые и близкие понимают тебя и не ограничивают, а ты — их. Свобода от кредитов, недоброжелателей — всего, что может портить внутреннее ощущение счастья.

— Что пожелаете читателям «Вечерней Москвы?»

— Летайте в отпуск туда, куда хочется, с тем, с кем хотите, и чтобы это было не в кредит.

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Надежда Ангарская (на фото) уверена, что жить без юмора невозможно 
Фото: архив Надежды Ангарской
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Отравившиеся едой из автоматов москвичи выписаны из больниц
08:3120 августа 2019
Здоровье
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву продлили арест
08:2220 августа 2019
Закон
Новый аэропорт Гагарин в Саратове успешно принял первый рейс из Москвы
08:1620 августа 2019
Транспорт
Карту маршрутов и указатели в метро обновят к запуску движения на МЦД
08:0120 августа 2019
Транспорт
Масштабные празднования Дня флага России пройдут в Москве
07:4020 августа 2019
Город
Школьники смогут подготовиться к учебному году на новом сервисе МЭШ
07:2920 августа 2019
Образование
Производители спрогнозировали падение цен на свинину в России
07:2520 августа 2019
Потребление
СМИ сообщили о госпитализации Марка Захарова
07:1720 августа 2019
Происшествия
Синоптики пообещали жаркий день москвичам 20 августа
06:5120 августа 2019
Город
Макрон заявил о европейском будущем России после встречи с Путиным
06:1320 августа 2019
Внешняя политика
Представитель Зеленского предрек Украине сложную зиму из-за газового спора
05:1220 августа 2019
Внешняя политика
Росстат выяснил, сколько расходов «проедают» жители разных регионов
03:5920 августа 2019
Экономика
Евродепутат от Франции заявил о бессмысленности санкций против России
03:2620 августа 2019
В мире
Названы приметы, в которые верят большинство россиян-путешественников
01:3320 августа 2019
Туризм
Московский зоопарк поделился секретами красоты от бегемотихи Ксюши
00:3620 августа 2019
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23:0019 августа 2019
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