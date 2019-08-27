Стрельба из самого мощного в мире миномета попала на видео
В Сети появилось видео с залпом мощнейшего в мире миномета. Ролик был опубликован каналом «Звезда» в воскресенье, 25 августа.
На кадрах видно, как группа артиллеристов заряжает советский 240-миллиметровый миномет «Тюльпан» огромными снарядами, после чего, отдав необходимые команды и сообщив координаты поражаемой цели, производит оглушительный выстрел. При этом стрельба показывается неоднократно, с нескольких ракурсов, а иногда и в замедленной съемке.
Известно также, что учения проходили в Западном военном округе. Огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до 40 километров. В общей сложности были поражены приблизительно 150 целей.
СПРАВКА «ВМ»
2С4 «Тюльпан» — советский 240-мм самоходный миномет, способный уничтожить укрепленные здания, фортификации, скопления живой силы и бронетехнику противника. Кроме того, миномет может поразить такие цели, которые являются недостижимыми для других артиллерийских орудий. Среди прочего, «Тюльпан» можно заряжать ядерными снарядами, мощность которых достигает двух килотонн в обычном и активно-реактивном варианте.
Кстати, недавно «Вечерняя Москва» сообщала о появлении в Интернете аналогичных видеороликов. Так, 20 августа был опубликован ролик первого погружения новейшей дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский». В тот же день Минобороны РФ поделилось записью первого полета шеститонного беспилотника «Альтиус-У».
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