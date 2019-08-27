Миллион рублей украли у столичной пенсионерки
В отделение МВД РФ по Ярославскому району города Москвы обратилась пенсионерка. Она заявила, что из ее квартиры похитили более миллиона рублей.
— 26 августа в 21:57 в ОМВД от К. 1937 года рождения, пенсионерки, зарегистрированной по улице Палехской, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили, что неизвестный позвонил в дверь указанной квартиры и представился социальным работником. После чего он вошел в квартиру и вынес денежные средства на сумму 1 миллион 60 тысяч рублей, а также личные документы, и скрылся.
По данному факту проводится проверка.
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