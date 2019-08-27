Названо число оказавшихся в «квалификационной яме» россиян
Почти 34 миллиона трудоустроенных граждан РФ обладают рабочими компетенциями, которые либо избыточны, либо недостаточны для занимаемой ими должности. Об этом свидетельствуют данные доклада международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при содействии госкорпорации «Росатом» и опубликованном 27 августа, во вторник.
Согласно исследованию авторов документа, опирающихся на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), треть работников во всем мире сталкиваются с вышеуказанной проблемой, известной как «квалификационная яма». Так, к настоящему моменту число сотрудников, оказавшихся в «яме», достигло 1,3 миллиарда. По прогнозам экспертов, через десять лет показатель увеличится еще на 100 миллионов человек. В России число таких работников уже практически перевалило за 34 миллиона.
В докладе также указано, что проблема так называемой «кадровой ямы» признана одной из серьезнейших на рынке труда. По мнению гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, миллионы человек теряют работу из-за выхода на передний план возможностей современных технологий и искусственного интеллекта. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов заявил, что роботизация в ближайшем будущем может привести к сокращению нескольких миллионов человек. В свою очередь Глава Сбербанка Герман Греф отнесся к идее увеличения безработицы из-за кибернетизации труда скептически, подчеркнув, что искусственный интеллект заменит только механическую работу.
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