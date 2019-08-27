Подорвавшийся на мине мальчик из Сирии вернулся домой после лечения в Москве
Сирийский мальчик Ахмат, подорвавшийся в 2018 году на мине, вернулся домой после лечения в столичной клинике. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
По словам омбудсмена, ребенок вернулся в Сирию на днях.
— Врачи клиники Рошаля сумели «собрать» буквально по кусочкам одну ногу и после операций установить протез на вторую, — написала Кузнецова в Instagram.
Она также поблагодарила Следком, фонд Доктора Лизы и Валерия Митиша за помощь ребенку. Мальчику она пожелала расти дальше и бороться.
Напомним, что мальчик Ахмат подорвался на мине в Сирии, когда играл с друзьями в футбол. Лечение ребенка в Москве стало возможным после визита в страну старшего помощника председателя СК РФ Игоря Комиссарова, который прибыл с директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерием Митишем. Врачи оценили состояние мальчика как тяжелое. Существовал риск потери второй ноги ввиду осложнений.
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