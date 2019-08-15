Сенатор от Ингушетии поможет изготовить протез для избитой девочки
Избитой девочке в Ингушетии окажут помощь в изготовлении современного бионического протеза руки. С таким заявлением выступил член Совета Федерации от республики Белан Хамчиев.
— Мы с коллегами в ближайшее время начнем консультации с привлечением как отечественных, так и зарубежных специалистов по вопросу изготовления современного бионического протеза, который максимально приближен к действию человеческой руки и значительно повышает качество жизни, —заявил сенатор.
Он добавил, что пока не может назвать точных сроков, когда появится протез, так как лечение продолжается, сообщает РИА Новости.
Медики прооперировали девочку 7 августа, ампутировав ей кисть и предплечье правой руки. Данное решение было принято в связи с большим количеством погибших тканей. 8 августа врачи сообщили, что девочке установят протез. Отмечается, что левой руке ампутация не угрожает, ожоги на других частях тела ребенка полностью зажили.
Впервые девочку со множеством ран на теле доставили в больницу Назрани 4 июля. В нанесении повреждений подозревается тетя ребенка, которую позже арестовали. Женщина заявила, что травмы были случайностью.
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