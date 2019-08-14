Руководитель школы «Самбо-70» рассказал, где находятся сильнейшие школы борьбы
Президент Федерации самбо Москвы и руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью argumenti.ru рассказал о перспективах развития этого вида спорта.
По его словам, сильнейшие школы самбо сейчас находятся в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае.
Лайшев отметил, что во многих регионах предпочитают развивать секции других видов спорта.
— Нужно научиться подавать самбо так, чтобы им хотели заниматься. Спортивное самбо — это классика, сильнейший фундамент для многих единоборств, — подчеркнул он.
Для развития этого вида спорта и его популяризации Федерация самбо Москвы старается взаимодействовать с федерациями других городов и стран: отправляет для обмена опытом тренеров, приглашает в гости иностранных специалистов.
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