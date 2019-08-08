Избитой девочке из Ингушетии установят протез
Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
— Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы–две недели. Потом будет очень много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой... Я думаю, со временем обязательно будет протез, — приводит слова Рошаля РИА Новости.
Медики прооперировали девочку 7 августа, ампутировав ей кисть и предплечье правой руки. Данное решение было принято в связи с большим количеством погибших тканей. Специалисты отметили, что левой руке ампутация не угрожает, ожоги на других частях тела ребенка полностью зажили.
Впервые девочку доставили в больницу Назрани 4 июля. На ее теле обнаружили множество ран. В нанесении телесных повреждений подозревается тетя ребенка, которую позже арестовали. Женщина заявила, что травмы были случайностью.
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