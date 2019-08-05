Девочке из Ингушетии ампутируют часть правой руки
Врачи заявили о решении ампутировать часть правой руки избитой девочки из Ингушетии. Об этом журналистам сообщил президент Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
— Сегодня угрозы ампутации левой руки нет, ожоги на ягодице полностью зажили. Но проблема с правой рукой есть, сегодня решался вопрос по проведению ампутации, — рассказал Рошаль.
Врачи отметили, что на текущей неделе пройдет первый этап хирургического лечения, который будет включать удаление всех погибших тканей.
— Но это не последний этап, поскольку борьба за каждый сантиметр, каждый миллиметр, продолжается. В дальнейшем будет наблюдение за раной с целью попытки возможного сохранения локтевого сустава. Работа предстоит еще долгая, упорная. Шансы есть, — передает слова директора НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Валерия Митиша корреспондент «Вечерней Москвы».
Напомним: девочку доставили в больницу Назрани 4 июля. На ее теле было обнаружено множество повреждений. В избиении подозревается тетя девочки, которая позже была задержана и арестована. Женщина заявила, что травмы стали случайностью.
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