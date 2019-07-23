Врачи спасли руку избитой в Ингушетии девочки
• 14:50 • 23 июля 2019
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Полноценное восстановление левой руки может занять долгое время
Фото: Наталия Нечаева "Вечерняя Москва"
Врачи смогли предотвратить ампутацию левой руки у девочки, избитой в Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Полноценное восстановление левой руки может занять долгое время, но ребенка постепенно ставят на ноги, сообщает РИА Новости.
Напомним: девочку доставили в больницу Назрани 4 июля. На ее теле было обнаружено множество повреждений. В избиении подозревается тетя девочки, которая позже была задержана и арестована. Женщина назвала наличие травм случайностью.
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