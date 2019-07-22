Братья избитой в Ингушетии девочки пройдут курс лечения
Находящиеся в реабилитационном центре дети женщины, обвиняемой в избиении девочки в Ингушетии, пройдут курс лечения в детской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Дети будут в медицинском учреждении до 24 июля. После полного восстановления детей будут приняты меры по их пребыванию у родителей или опекунов, сообщает РИА Новости.
Напомним, что девочку доставили 4 июля в больницу Назрани. На теле ребенка обнаружили множество повреждений. В подозрении в избиении двочки была задержана и арестована ее тетя. Она объяснила наличие травм случайностью.
На следующий день девочку перевезли в столицу в Научно-исследовательский Институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля для дальнейшего лечения. Врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь.
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