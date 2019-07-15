Десятки людей выразили желание удочерить пострадавшего ребенка из Ингушетии
Девочку из Ингушетии, привезенную с тяжелыми травмами на лечение в Москву, хотят удочерить десятки людей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Каждый день поступают звонки о состоянии здоровья ребенка. Неравнодушные люди интересуются, возможно ли удочерить девочку. Также они приносят в больницу игрушки и сладости.
По словам Анны Кузнецовой, ребенок находится в надежных руках.
— Сейчас у девочки есть все: правильное лечение, внимательные и добрые люди рядом, — цитирует Анну Кузнецову Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что 4 июля в детскую больницу в Назрани доставили ребенка 2012 года рождения с тяжелыми травмами. По факту произошедшего было заведено уголовное дело.Ребенка прооперировали и перевезли в Научно-исследовательский Институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Тетя избитой девочки была арестована. Она подозревается в нанесении увечий. Никаких документов об опеке оформлено не было.
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